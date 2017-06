Lyoness Open für Wiesberger Auftakt zu heißem Sommer

Bernd Wiesberger freut sich auf das Heimturnier - © APA (EXPA/JFK)

Bernd Wiesberger ist ein Weltreisender in Sachen Golf. Der fünffache Turniersieger hat heuer auf drei Kontinenten abgeschlagen, doch das Heimturnier der Europa-Tour, die am Donnerstag startenden Lyoness Open, liegen ihm “nah am Herzen”. Dank bester Form ist die Freude am Spiel groß, das soll in ein Top-Resultat münden. “Es gibt kein Turnier, das mir emotional so nahe geht.”