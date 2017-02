Luxemburg stellt Strafanzeige wegen VW-Abgasbetrugs

Audi ließ Motoren in Luxemburg testen - © APA (AFP)

Der deutsche Autoriese Volkswagen bekommt in der Abgasaffäre auch Druck aus Luxemburg. Das dortige Verkehrsministerium stellte Anzeige wegen des Verdachts auf Betrug gegen Unbekannt und begründete dies am Montag mit der Manipulation von Diesel-Abgaswerten. VW-Tochter Audi hatte einige der in Verruf geratenen Motoren mit der internen Typbezeichung EA189 in Luxemburg testen und zertifizieren lassen.