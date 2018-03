Lustenauer FPÖ empört über S18-Verzögerung

Der Obmann der Lustenauer FPÖ, Martin Fitz, reagiert erbost auf die weitere Verzögerung der Trassenentscheidung für die geplante S18.

Auf Veranlassung der Lustenauer Freiheitlichen wurde bei der Gemeindevertretungssitzung erst Ende Jänner eine fraktionsübergreifende Kooperation zum Thema „Verkehrsentlastung in Lustenau“ aufgrund des grenzüberschreitenden Schwerverkehrs in die Wege geleitet. „Wir sollten jetzt freundlich, aber bestimmt Maßnahmen von der Landesregierung auch konsequent einfordern,“ erklärt Fitz und verweist auf längst gefasste und von der Landesregierung nicht umgesetzte Beschlüsse zur Verkehrsentlastung in Lustenau.