Lustenauer Feuerwehrjugend unterstützt Leukämiehilfe

Wie in jedem Jahr verteilte die Feuerwehrjugend Lustenau auch im vergangenen Jahr das Friedenslicht aus Bethlehem und sammelte dabei für den Verein „Geben für Leben“.

Dabei nahm die Feuerwehrjugend aus Lustenau das Licht aus der Geburtskirche in Betlehem in Empfang und verteilte das Symbol des Friedens zu Weihnachten an die Bevölkerung. Zahlreiche Bewohner der Gemeinde nutzten diese Gelegenheit und holten das Friedenslicht an Heilig Abend direkt im Feuerwehrhaus ab. Durch freiwillige Spenden konnte so der Betrag von 700 Euro gesammelt werden, welcher vor wenigen Tagen von der Feuerwehrjugend direkt an Susanne Marosch vom Verein „Geben für Leben“ übergeben werden konnte. Mit diesem Betrag können wieder 14 Typisierungen durchgeführt werden und damit steigt die Möglichkeit auf eine weitere lebensrettende Stammzellenspende. MIMA