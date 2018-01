Lustenauer Feuerwehr zieht Bilanz

Insgesamt 3.270 Einsatzstunden verzeichnen die freiwilligen Männer und auch Frauen der Lustenauer Feuerwehr im vergangenen Jahr.

Lustenau Waren es im Jahr 2016 noch 3.625 Einsatzstunden, sind diese im abgelaufenen Jahr in Lustenau leicht zurück gegangen. Dafür ist die Zahl der Einsätze von 132 auf insgesamt 194 gestiegen.

Nachbarschaftshilfe auch über die Grenzen

Das Einsatzgebiet der Feuerwehr Lustenau erstreckt sich über das gesamte Ortsgebiet mit einer Fläche von über 22 Quadratkilometer. Im Jahr 2017 wurde dazu die Feuerwehr in der Marktgemeinde 194 zu Hilfe gerufen, wobei es sich in 48 Fällen um einen Brandeinsatz handelte und um 141 technische Einsätze. Fünfmal wurden die Lustenauer Florianijünger auch zu nachbarlicher Hilfeleistung nach Höchst, Hard und Dornbirn gerufen. Dabei war vor allem das Drehleiterfahrzeug aus Lustenau im Einsatz. Zusätzlich leistete die Feuerwehr Lustenau Nachbarschaftshilfe über dem Rhein, dort stand ein Betriebsgelände komplett unter Wasser und die Wehrmänner aus Lustenau unterstützten die Schweizer Nachbarn mit ihrer Hochwasserpumpe LUF H20, welche bis zu 10.000 Liter in der Minute schafft.

Indienststellung des „Figo“

Ein Höhepunkt im Jahr 2017 waren dabei sicher auch die Landesfeuerwehrleistungsbewerbe und die Feuerwehrjugendleistungsbewerbe des Landes Vorarlberg in Lustenau. Sämtliche Feuerwehren aus dem ganzen Land kämpften um den begehrten goldenen Helm und zeigten ihr ganzes Können. Im Rahmen der Leistungsbewerbe lud die Feuerwehr dann auch gemeinsam mit dem Oldtimerclub zum 9. Oldtimertreffen in den Lustenauer Sportpark, wo nach langer Restaurierung auch die feierliche Indienststellung des Feuerwehroldtimers „Figo“ aus dem Jahr 1926 erfolgte.

Umzug ins neue Feuerwehrhaus

Bei einem Ausblick auf das laufende Jahr steht vor allem die Eröffnung des neuen Feuerwehrhauses in der Neudorfstraße an. Nach zwei Jahren Bauzeit wird dieses voraussichtlich im Sommer diesen Jahres fertig gestellt. Die Kameraden der Feuerwehr freuen sich schon sehr, in das neue Feuerwehrhaus einziehen zu dürfen. Dazu wird auch in diesem Jahr wieder viel Zeit in die Ausbildung investiert und neben etlichen Bereichsproben mit den Schwerpunkten Atemschutz, technische Rettung und Rettungsgeräte werden in den Zugsproben verschiedene Einsatzszenarien simuliert.

Fit for Firefighting