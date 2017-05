Lustenau will ersten Heimsieg unter Neo-Trainer Lipa einfahren

Die Erste Liga im Liveticker

Die Liga rückt wieder enger zusammen – zumindest das Tabellenende: Nachdem sich zum Start der 32. Runde der Floridsdorfer AC drei Punkte beim SV Horn sichern konnte, sind die blau-weißen Linzer heute in Lustenau gefordert. Will man den Abstand auf das Duo Horn und FAC am Tabellenende vergrößern, muss heute auf’s Ganze gegangen werden, beträgt der Abstand zu der roten Laterne nur vier Punkte.

Die Lustenauer hingegen haben ihrerseits die Chance, punktetechnisch mit den zweitplatzierten Lieferingern gleichzuziehen und selbige durch die bessere Tordifferenz sogar vom zweiten Platz zu verdrängen. Zuletzt konnte man mit 3:2 in Kapfenberg gewinnen und daran will das Team von Coach Andreas Lipa heute mit Sicherheit anschließen.

Der FC Blau Weiß Linz musste nach einem über mehrere Runden anhaltenden Höhenflug zuletzt wieder eine bitte Pille schlucken, nachdem man daheim mit 1:4 gegen den direkten Konkurrenten im Abstiegskampf, SV Horn, unterlag. Die Schmidt-Elf wird heute alles daran setzen (müssen), dieses Spiel vergessen zu machen und an die vorangehenden Runden anzuschließen, als man sich am eigenen Schopfe aus der akuten Abstiegszone befreien konnte.

Anstoß im Reichshofstadion in Lustenau ist um 18:30 Uhr. Schiedsrichter der Partie wird Rene Eisner sein, es assistieren ihm Robert Steinacher und Gerald Bauernfeind.

(APA)