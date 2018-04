Lustenau unterliegt gegen den Tabellenführer

Nach starker erster Halbzeit unterliegt die Lustenauer Austria dennoch gegen Tabellenführer Innsbruck.

Die Lustenauer begannen im Heimspiel gegen den Tabellenführer aus Innsbruck stark und belohnten sich nach sechs Minuten mit der Führung durch Victor. Von den Tiroler Gästen war vor dem Pausenpfiff so gut wie gar nichts zu sehen, mit der verdienten 1:0-Halbzeitführung für die Austria ging es in die Halbzeitpause.

Nach Seitenwechsel kamen die Innsbrucker dann aber deutlich stärker aus der Kabine, die Folge war der Ausgleich in Minute 58 durch Vallci. Die Tiroler waren nun das spielbestimmende Team, in der Offensive fehlte es allerdings noch an der Präzision.