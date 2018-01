Lustenau setzt weiter auf umweltfreundliche Mobilität

Carsharing mit gratis Mitgliedschaft für 2018 für das Elektroauto beim Rathaus.

„Ein Auto muss man nicht kaufen, man kann es teilen“, sagt Mobilitätsgemeinderat Haller. Er spricht die Aktion der Gemeinde Lustenau an, die in Kooperation mit Caruso Carsharing allen Bürgern beim Rathaus ein Elektrofahrzeug zum Gebrauch anbietet. Über 20 Menschen sind bereits dabei und wissen, wie bequem es sein kann, das Auto einfach zu reservieren und bei Bedarf zu benützen. Ein Auto leihen statt besitzen bringt viele Vorteile, wie es heißt.

Pro gemieteter Stunde kostet das Elektroauto zwei Euro, zwischen 22.00 und 6.00 Uhr früh entfällt die Gebühr. Pro zurückgelegtem Kilometer werden 0,30 Euro verrechnet. Abgerechnet wird monatlich. Eine einmalige Kaution von 300 Euro wird bei Beendigung der Mitgliedschaft zurücküberwiesen. Dafür steht die gesamte Carsharing-Flotte an zwanzig Standorten in Vorarlberg zur Verfügung.

Das Carsharing-Auto kann online am PC oder per Smartphone über carusocarsharing.com gebucht werden. Als Schlüssel dient eine persönliche Chipkarte oder die mit aufgeladener Carsharing-Funktion erweiterte VMOBIL-Card maximo. „Mit dieser Variante ist man mit Bus und Bahn und Carsharing mobil“, so Gemeinderat Haller. Getankt wird 100 Prozent Ökostrom.