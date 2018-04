Lustenau: Pkw und Fahrrad kollidieren - 83-Jähriger verletzt

Am Samstagmorgen kollidierte ein Pkw mit einem Fahrradfahrer, der bei dem Unfall verletzt wurde.

Gegen 09.20 Uhr fuhr ein 61-jähriger in Lustenau wohnhafter Lenker mit seinem Pkw in Lustenau auf der Reichenaustraße Richtung Süden. Als er im Begriff war, die bevorrangte L44 in Richtung Süden zu überqueren, kollidierte er mit einem dort aus Richtung Schweiz kommenden 83-jährigen Radfahrer. Dieser stürzte und zog sich eine Oberschenkelverletzung zu. Er wurde in das Krankenhaus Dornbirn eingeliefert. Das Fahrrad wurde durch den Unfall stark beschädigt. Der beteiligte Pkw wurde an der Beifahrerseite leicht beschädigt.