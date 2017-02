Lustenau fordert Rittner Buam

Ihr Ziel dabei ist es, nicht nur ein gutes Spiel abzuliefern sondern auch mit Punkten ins Ländle zurückzukehren. Die Rittner dominierten den bisherigen Verlauf der Meisterschaft, doch bei einer geschlossenen Mannschaftsleistung und einem guten Spielverlauf ist ein Punktegewinn durchaus im Bereich des Möglichen.

Trainer Gerald Ressmann und sein Team sind sich bewusst, dass die Trauben im Südtirol sehr hoch hängen, doch nach dem Spiel gegen Asiago hat sich Lustenaus Coach intensiv mit dem Gegner aus Ritten befasst. „Der regierende italienische Meister ist sowohl eisläuferisch, als auch technisch und spielerisch das beste Team der Liga, doch andere Teams haben gezeigt, dass ein Sieg möglich ist. Wir müssen unsere Tugenden wie Kampfgeist, Einsatzwillen und Disziplin ausspielen und benötigen in den entscheidenden Phasen des Spieles wohl auch das gewisse Quäntchen Glück, um mit Punkten aus Ritten zurückkehren zu können. Unser Team hat über die ganze Saison sehr gutes Eishockey gespielt und kann mit den besten Teams der Liga mithalten. In Ritten sind wir wohl Außenseiter, doch fahren wir sicher nicht ins Südtirol um die Punkte kampflos liegen zu lassen“, so Lustenaus Coach Gerald Ressmann.

Die Südtiroler werden sich wohl auf eine heiße Partie einstellen müssen, denn die Cracks vom EHC Alge Elastic Lustenau werden alles daran setzen um ihr Punktekonto aufstocken zu können.

Rittner Buam : EHC Alge Elastic Lustenau

Samstag, 4. Februar 2017, 18.30 Uhr, Arena Ritten

Schiedsrichter: Stefan Kummer, Andrea Moschen, Julian Libiseller, Federico Stefenelli