Lustenau: E-Bike-Fahrer nach Kollision mit Kleinbus verletzt

Am Samstagabend kam es in Lustenau zu einer Kollision zwischen einem E-Bike-Fahrer und einem Kleinbus. Nun wird nach Zeugen gesucht.

Gegen 18:15 Uhr kam ein 79-jähriger, in Dornbirn wohnhafter E-Bike-Fahrer in Lustenau auf der Forststraße vermutlich aufgrund eines ausparkenden blauen Kleinbusses zu Sturz. Nachdem er dem Kleinbusfahrer mitgeteilt habe, dass alles in Ordnung sei, setzte dieser die Fahrt fort. Der stark humpelnde 79-jährige wurde von Passanten angesprochen und folglich mit Verletzungen unbestimmten Grades mit der Rettung in das Krankenhaus Dornbirn eingeliefert.