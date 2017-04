Lust auf Sommer im Hatlerdorf

Dornbirn. Der Sommer scheint angesichts der aktuellen Wetterkapriolen noch in weiter Ferne. Wer Lust hat sich ein bisschen Sommer-Feeling zu verschaffen und ein Hauch mediterraner Wärme zu spüren, ist am kommenden Montag, dem 1. Mai 2017 in der Gärtnerei Huschle in Dornbirn genau richtig. Diese lädt zur alljährlichen Sommerausstellung unter genau diesem Motto: „Lust auf Sommer!“

Das kreative Huschle-Team hat wieder allerhand Dekoratives gezaubert und gezüchtet. Neben Blumen und allerhand schönem „Grünzeug“, kann man sich bei Huschle auch mit tollen Wohnaccessoires und originellen Geschenksideen eindecken. Zwischen Lavendel, Ranunkeln und Rosen kann dann auch die Sommerlaune so richtig aufblühen.

Veranstaltungstipp:

Sommerausstellung Gärtnerei Huschle

Bäumlegasse 45, 6850 Dornbirn

Wann: Montag (Feiertag) 1. Mai 2017, von 7.30 Uhr bis 17.00 Uhr