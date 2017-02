Lust am Skandal

Journalisten suchen ihn, Mächtige fürchten ihn, das Publikum liebt ihn: den Skandal! Welche Ereignisse sind skandalträchtig, welche nicht? Wem nutzt, wem schadet der Skandal? Bernhard Pörksen zeigt: Heute ist jeder Mensch zum Sender geworden. Blitzschnell sind Transparenz und Aufklärung möglich und in rasender Geschwindigkeit verbreiten sich Gerüchte und Falschmeldungen, bilden sich Protest- und Wutgemeinschaften, die mit Schicksalen auf einer weltweit sichtbaren Bühne spielen. Der Professor für Medienwissenschaft an der Universität Tübingen gibt in seinem Vortrag Einblicke in die Macht öffentlicher Empörung – mit vielen erhellenden, manchmal erschreckenden und auch erheiternden Beispielen. In seinen Forschungsarbeiten analysiert er die Inszenierungsstile in Politik und Medien und kommentiert in Zeitungskolumnen, in Radio- und Fernsehbeiträgen regelmäßig aktuelle Debatten.

„Wifi Star“ im Mai

Abgeschlossen wird die heurige Vortragsreihe am 29. Mai von Ex-Agent Leo Martin. Unter dem Motto „Geheimwaffen der Kommunikation – 007 statt 08/15“ verrät er, wie man mit Geheimdienst-Psychologie in Job und Alltag seine Ziele erreicht. Er macht die Erfolgsfaktoren wirksamer Kommunikation sichtbar: unsere unterbewusst ablaufenden Denk- und Handlungsmuster.