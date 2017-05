Luschnouar Meile – Jubiläumslauf im Parkstadion

Lustenau. Bereits zum 20. Mal hieß es „Auf die Plätze, fertig, los“ anlässlich der Lustenauer Sparkassenmeile. Schon am Vormittag startete man mit den ersten Laufbewerben – wie in jedem Jahr beteiligten sich zahlreiche Vereine, Einzelläufer und Schulklassen am Luschnouar Traditions-Sportevent.

Laufhungrige aus nah und fern

Nicht nur begeisterte Läufer aus der Marktgemeinde waren zur Sparkassenmeile herzlich eingeladen, auch Laufhungrige aus der Umgebung fanden sich pünktlich zum Startschuss im Sportstadion ein. Marcel Bösch zeigte sich als Organisator und Obmann der TS Lustenau begeistert über die große Teilnehmerzahl und das allgemeine Interesse in der Bevölkerung.

Erstmaliger Staffellauf

Ein spezielles Angebot hatte sich das Organisationsteam für die 20. Jubiläumsmeile überlegt: die Meile Staffel. Vier Läuferinnen oder Läufer mussten dabei unterschiedliche Streckenlängen laufen. Es gab auch wieder eigene Wertungen und Preise für Mannschaften und Schulen. „Die Mannschaftswertungen finden natürlich bei den Schulklassen großen Anklang, aber auch bei Läufergruppen, die rein aus Spaß an der Sache mitmachen“, so Marcel Bösch. Bei strahlendem Sonnenschein wurde nicht nur gelaufen, auch der bewirtete Platz fand bei den Zuschauern großen Anklang.

