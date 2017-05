Luschnouar Ironmännli in Bestbesetzung

(500m Schwimmen, 18.1 km Radfahren, 4.8km Laufen)

Am Sonntag den 4. Juni startet um 9 Uhr in der Früh der erste Schwimmer zum 28. Skinfit Luschnouar Ironmännli. Mit 300 Einzelstarterinnen ist die Veranstaltung wiederum komplett ausverkauft. Beim Nachwuchsbewerb sind Anmeldungen Vorort möglich. Das mit vielen Top-Athleten besetzte Feld, die vielen Jedermänner und –Frauen, garantieren auch heuer ein tolles Event. Der Start der Staffeln ist im 9 Uhr und danach gehen die Athlet/Innen nach der Schwimmzeit umgekehrt gereiht, alle 20 Sekunden auf die Strecke. Die mit den schnellsten Schwimmzeiten werden spätestens um 10.30 Uhr den Wettkampf in Angriff nehmen.

Aus Vorarlberger Sicht ist es wohl das stärkste Teilnehmerfeld seit langem. Praktisch alle heimischen Profi- und Elite-AthletInnen sind am Start. Es fehlen lediglich die Jungen wie Leon Pauger, Wendelin Wimmer und Moritz Meier, die bei der ÖM auf der Sprintdistanz bzw. ÖTRV-Cup in der Steiermark sind. Bei den Herren sind die Elite-Athleten Martin Bader, Paul Reitmayr (erster Wettkampf nach seiner Verletzung) und Thomas Meusburger am Start, dazu der gerade bei der ÖM erfolgreiche Niklas Baldauf, Braun Maximilian (Hawaii Teilnehmer), Buxhofer Matthias, Berger Dominik, usw. dasselbe Bild bei den Damen, Bianca Steuerer, Buxhofer Sabine, Daniela Bader. Und dazu sehr viele Ländleathleten die ev. für eine Überraschung sorgen könnten.

Aus internationaler Sicht sind sehr starke Athleten aus den Vereinen TV Dettingen/Iller, Tri Club Bodensee, TV Immenstadt und DAV Ravensburg am Start die sicher beim Gesamtsieg ein Wörtchen mitreden werden.

Bei den Damen dazu die Lichtensteinerin Klingler Nicole.

Am Sonntag den 4. Juni erfolgt um 9.00 Uhr der Start der Staffeln .

Ab 9.20 Uhr startet der 1. Teilnehmer (nach Schwimmzeit in umgekehrter Reihenfolge).

Die Favoriten werden ab ca. 10.30 Uhr ins Wasser gehen.

Start/Ziel: Parkbad (Sportzentrum) Lustenau

Um 13.00 Uhr startet der schon bekannte Nachwuchsbewerb Skinift Bimbi Swim&Run, der auch zum Skinfit-Junior-Nachwuchscup zählt.

Hier sind alle Kinder im Alter von 5 – 15 Jahren eingeladen – Vorort sind noch Anmeldungen möglich.

Ab ca. 14 Uhr ist die Siegerehrung geplant.