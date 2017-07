Lungenkrebs vor Brustkrebs als Todesursache bei Frauen

Steigende Raucherquote bei Frauen als Ursache - © APA

Die häufigsten Todesursachen in Österreich waren auch im Jahr 2016 Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen. Während die Sterblichkeit hier insgesamt aber seit Jahrzehnten zurückgeht, hat Lungenkrebs als Todesursache bei Frauen in den vergangenen zehn Jahren stark zugenommen (plus 18 Prozent). 2016 hat er nunmehr den Brustkrebs als Krebserkrankung mit dem höchsten Sterberisiko bei Frauen abgelöst.