Lungenkranke in Vorarlberg und Tirol betrogen

Schwarzach - Ein 40-jähriger Mann aus Wörgl wird beschuldigt, im Zeitraum von Juli bis November 2017 mehrere lungenkranke Personen aus Vorarlberg und Tirol betrogen zu haben, indem er vorgab, mobile akkubetriebene Sauerstoffkonzentratoren liefern zu können.

Der Mann arbeitete im Tatzeitraum als Auslieferer für eine Wiener Firma, die medizinische Gase und Geräte für die Atemunterstützung vertreibt. Auf diesem Weg kam er in Kontakt mit den späteren Geschädigten. Alle Opfer waren auf die Verwendung von Sauerstoffgeräten angewiesen, durch Vorauszahlungen in unterschiedlicher Höhe entstand ein Schaden in der Höhe von 9.800 Euro.