Lungau: Deutscher ging Internet-Betrügerin auf Leim

Der Mann gab 45.000 Euro aus - © APA (Archiv/dpa)

Mit den Versprechungen, sich mit ihm eine gemeinsame Zukunft aufbauen zu wollen, hat eine Frau einem im Salzburger Lungau lebenden Deutschen in den vergangenen Monaten 45.000 Euro herausgelockt. Der 73-Jährige hatte die Frau auf einer Internetseite kennengelernt. Sie gab an, dass sie Amerikanerin sei, derzeit für die US-Armee in Afghanistan stationiert wäre und über ein Vermögen verfüge.