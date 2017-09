Lunacek: ” Wir nehmen die Bedürfnisse der Bevölkerung sehr wohl ernst”

Aufgrund der Rückschläge, sieht Ulrike Lunacek die aktuellen Umfragezahlen als einen guten Start für die Wahl an. “Ich bin zuversichtlich, dass es uns gelingen wird mit den Themen die wir haben, als Grüne verstärkt wieder mehr Menschen zu gewinnen und zu überzeugen uns wählen”, zeigt sich Lunacek positiv. Ebenfalls ist die Spitzenkandidatin der Grünen davon überzeugt, dass es den Grünen gelingen wird, wieder zweistellige Ergebnisse zu erzielen.

1. Aufholjagd hat begonnen

“Die Umfragen an die ich mich halte, liegen wir bei rund sieben Prozent, manchmal auch acht. Und das ist jetzt gerade für den Beginn des wirklichen Wahlkampfes, angesichts der nicht ganz einfachen Lage, ein guter Start, wo wir jetzt auch diese Aufholjagd begonnen haben.”

2. Über den Abgang der großen Namen

Auch wenn für die Spitzenkandidatin der Grünen der Rücktritt von Eva Glawischnig besonders überraschend kam, sieht sie es nicht als Manko im diesjährigen Wahlkampf, dass sie bis jetzt nicht in der ersten Reihe der Grünen stand. “Ich habe mir in diesen letzten acht Jahren im Europaparlament sehr wohl einen Namen gemacht, als eine starke Europäerin und vielen grünen Inhalten”, sagt Lunacek.

3. Sind die Grünen noch eine Bewegung?

“Es gibt viele die jetzt Bewegungen sind. Auch die ÖVP ist mittlerweile angeblich eine Bewegung. Also ich steh dazu. Wir kommen aus der Zivilgesellschaft. Wir haben gelernt was es heißt zu kämpfen, was es heißt im Widerstand zu sein, was es heißt auch kritisch zu sein. Aber wir haben auch gelernt in den vielen Jahren im Parlament, in den Gemeinden, in den Landtagen wirklich Dinge durchzubringen.”

4. Sind die Grünen eine Verbotspartei?

“Wir wollen Dinge ermöglichen und dafür braucht es Rahmen. Gesetze sind dazu da Rahmen zu geben, in denen Menschen agieren können”, entgegnet Lunacek.

5. Setzen die Grünen die richtigen und wichtigen Themen?

“Ja wir Grünen sind es, die da den Finger auf die Wunden legen. Das macht niemand anderer. Ohne uns wäre Österreich nicht das Land, wo zumindest in einigen Bereich schon was weiter gegangen ist”.

6. Feminismus abseits von Quoten und Gendern?

“Es sind nicht nur Quoten und Sprache. Es geht nicht um Machtpositionen. Sondern es geht um Macht im Sinne von machen und Entscheidungen zu treffen. Wo in Österreich in den börsennotierten Unternehmen immer noch ganz wenige Frauen sind. Wo wir finden, dass es hier auch Quoten braucht. Aber es geht aus um das Geld.”

7. Grüne und die Sorgen der Bevölkerung

“Lassen Sie mich dort anfangen, wenn es um die Bedürfnisse der Bevölkerung geht oder um die Sorgen geht. Das ist etwas, was wir sehr wohl sehr ernst nehmen. Wir nehmen es nur nicht ständig in den Mund und machen dann nichts”.

8. Flüchtlingsverteilung in Europa

“Ich verstehe nicht warum Orbán immer noch Mitglied der europäischen Volkspartei ist. Die sich auch als christlich soziale Partei versteht. Aber wenn es um die Verteilung der Flüchtlinge geht, machen manche nicht mit.”

9. Koalitionsträume

“Uns geht es nicht vorrangig darum wer an der Spitze welcher Partei ist, sondern welche Politik diese Parteien machen”, erklärt Lunacek. Das Ziel für die Spitzenkandidatin ist, dass sie nach der Wahl mitbestimmen können. Klar ist jedoch, dass eine Koalition mit der FPÖ nicht möglich ist.

10. Grüne reine FPÖ-Verhinderungspartei?

“Ein starkes Österreich, in einem starken Europa. Das sind Themen, die auf meinen Plakaten sind. Aber das heißt auch, wenn man es kurz fasst, heißt das wir machen nicht blau.”

11. Wie geeint sind die Grünen tatsächlich?

“Ich finde es schon immer merkwürdig, wie alles was vielleicht irgendwie ein Problem sein kann, in den Vordergrund gestellt wird. Ich habe immer betont, dass diese Doppelspitze die sinnvollste Lösung ist für diesen Wahlkampf.”