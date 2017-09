Lunacek verspricht grüne Aufholjagd

Ulrike Lunacek beim Wahlkampfauftakt der Grünen - © APA

Mit einem Aufruf zur Aufholjagd sind die Grünen Montagabend in die Intensivphase des Nationalratswahlkampfs gestartet. In Österreich und Europa würden starke Grüne gebraucht, sagte Spitzenkandidatin Ulrike Lunacek beim Auftakt in Wien. Für den 15. Oktober stellte sie eine “tolle Überraschung” in Aussicht: “Wir schaffen das gemeinsam.”