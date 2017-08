Lunacek kritisiert Ergebnisse des Dieselgipfels

Das Ergebnis des Diesel-Gipfels sei “vielleicht ein bisschen mehr” als das, was in Deutschland vereinbart wurde, aber doch “eine Schmalspur-Variante”, die “nicht wirklich etwas Neues anbietet”. Vor allem, weil mit den Umtauschprämien wieder Diesel-Fahrzeuge gekauft werden können und “wir wissen, dass auch die neuesten, sogenannten Euro-6-Diesel-Pkw … das Sechs- bis Siebenfache des zulässigen an Stickoxiden ausstoßen”.



Lunacek hätte sich eine Entschädigung für die Autofahrer und eine Hardware-Nachrüstung gewünscht, nicht nur Software-Updates, die “nicht wirklich das bringen, was sie sollten”.



“Ja klar, braucht es hier auch europäische Regelungen”, so Lunacek, aber die Einladung Leichtfrieds zu einem weiteren Treffen mit den betroffenen Organisationen und Zuständigen in den Ländern für Ende September komme zu spät.

Lunacek sprach sich für die Schaffung des Instruments der Sammelklagen in Österreich aus. Elektroautos seien “auf jeden Fall etwas besser, auch jetzt schon” als Autos mit Verbrennungsmotoren. Es sei notwendig, dass ab 2030 keine Diesel- und Benzin-Motoren mehr neu zugelassen werden “und bis dahin vertraue ich drauf, dass hier innovative Geister auch in der Technik für die E-Autos Lösungen finden, die wirklich auch umweltfreundlicher sind”.

(APA)