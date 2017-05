Lunacek auch Spitzenkandidatin fÃ¼r die Wiener GrÃ¼nen

Lunacek steht in Wien "auf Platz eins" - © APA (Gindl)

Ulrike Lunacek wird nicht nur für die Bundespartei, sondern auch auf Wiener Landesebene für die Grünen als Spitzenkandidatin in die vorgezogene Nationalratswahl ziehen. “Sie steht auf Platz eins”, sagte eine Sprecherin der Wiener Partei am Montag auf APA-Anfrage. Die Anmeldefrist für die Kandidaturen der Hauptstadt-Grünen ist am Sonntag abgelaufen.