Lumpa, Lumpa im Kolpinghaus

Götzis. (pe) Es herrschte ein fröhliches Treiben im Kolping-Saal, alle hatten sich bunt maskiert und waren bester Laune. Beim traditionellen Faschingskränzle sorgte „Bubu“ für angesagte Tanzmusik, die lustigen Narren stürmten begeistert die Tanzfläche. Kolpinghaus-Leiterin Sina Escher und ihr Team hatten an alles gedacht und als Highlight d’Harder Schlösslefeagar“ eingeladen, die mit ihrer Guggamusik ihrem Publikum ordentlich einheizten. Auch Adolf Loacker als Obmann der Kolping Familie, sowie Werner Huber waren vor Ort – natürlich dem Anlass entsprechend verkleidet.

Lebensbegleitend und einander zugetan

Im Kolpinghaus sind alle Menschen willkommen, ohne Rücksicht auf Alter, Geschlecht, Konfession oder politische Gesinnung, ist man in der Kolping-Familie einander zugetan. Man trifft sich zu Geselligkeit und gemütlichen Stunden in gleichgesinnter Runde. Am Freitagabend hatte die Kolpingfamilie allen Grund zu feiern, denn in der fünften Jahreszeit darf man auch einmal über die Stränge schlagen. Dass man auch „alkoholfrei“ ganz schön feiern kann, bewiesen die Faschingsnarren auf eindrückliche Art und Weise. Kulinarische Schmankerl, schwungvolle Tanzrunden mit Alleinunterhalter Bubu und die Showeinlagen der Harder Schlösslefeagar und dem Kolpingchörle sorgten für einen abwechslungsreichen Abend.