Luke Bereuter: Von der Tonstube bis zum Kaluko

Riefensberg war Luke Bereuter wohl zu langweilig. In Wien betreibt der Gastronom mit seinem Team mehrere Lokale, veranstaltet Events und vertreibt seine eigenen Getränke.

Angefangen hat alles noch im Bregenzerwald, mit seinem eigenen Jugendtreff. Während dem Studium in Wien fand Luke Bereuter seine Erfüllung abseits der Universität. 2012 machte er sich kurzfristig gemeinsam mit Mathias Kappaurer auf die Suche nach einem eigenen Lokal. Fündig wurden sie in Mariahilf, wo die beiden in Handarbeit aus einer Pizzeria die Tonstube machten. In Handarbeit, weil sowohl Möbel und Sanierung kurzerhand selbst zusammengezimmert wurden.