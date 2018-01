Lukas Herburger wechselt nach Schaffhausen

Der 23-jährige Teamkreisläufer unterzeichnet Dreijahresvertrag bei Ostschweizern.

„Es war keine leichte Entscheidung für mich. Ich spiele schon einer Ewigkeit in Hard. Nach dem Abwägen aller Vor- und Nachteile habe ich mich für eine sportliche Zukunft in Schaffhausen entschieden. Hier kann ich in der Champions League spielen. Schaffhausen kann für mich das Sprungbrett in die deutsche Bundesliga werden“, freut sich Lukas Herburger auf seine neue Herausforderung als Vollprofi.