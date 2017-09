Lukas Aberer beendet DAI-Trophy als Dritter

Der Dornbirner hatte sich heuer Chancen auf den WM-Titel ausgerechnet, muss sich nun aber wie im Vorjahr mit dem dritten Gesamtplatz im Bewerb zufriedengeben. „Die Verhältnisse waren leider äußerst schwierig – einmal Regen, dann wieder trocken. Am Ende hat es nicht ganz gereicht“, berichtet Aberer. In beiden Heats belegte der 15-jährige jeweils Rang 4 und auch in der Tageswertung holte er sich den vierten Gesamtplatz. Die DAI-Trophy International wird grenzüberschreitend in drei Ländern (Deutschland, Österreich, Italien) ausgetragen.

Aberer blickt aber bereits schon wieder nach vorne. Am kommenden Wochenende geht es für den jungen Sportler schon wieder Richtung Steiermark. Dort stehen weitere Testfahrten mit der Formel 4 am Red Bull-Ring an.