Hobbyfotograf Luggi Knobel in Linz allein zuhause

Zum zweiten Mal in kürzester Zeit stellte der Rankweiler Hobbyfotograf Luggi Knobel als einziger Vorarlberger beim europaweiten Fotowettbewerb bei der "Langen Nacht der Fotografie" in der Hartlauer Galerie am Pöstlingberg in Linz sein Bild "Kastanienbaum" in Brederis aus

Aus eintausend Bilder von mehreren hundert Hobbyfotografen hat eine Fachjury rund 200 Bilder bei der Langen Nacht der Fotografie in Linz ausgestellt. Darunter war zum zweiten Mal wieder ein wunderschönes Foto vom Rankweiler Hobbyfotograf Luggi Knobel. Das Bild hat er in Brederis gemacht und einen Kastanienbaum eindrucksvoll in Szene gesetzt. Die Liste der Ehrungen und Auszeichnungen für Luggi Knobel ist schon sehr lang und beeindruckend.