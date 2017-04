Lufthansa will jüngere Führungskräfte

Bei der Kranich-Airline soll der Altersschnitt gesenkt werden - © APA (dpa)

Die AUA-Mutter Lufthansa will die Führungsriege verjüngen. “Der Altersdurchschnitt von Führungskräften bei der Lufthansa liegt bei 52 Jahren. Das ist zu alt”, sagte Personalvorstand Bettina Volkens der “Welt am Sonntag”. “Uns fehlen mehr junge Leute in Führungsverantwortung, kaum einer ist unter 30 Jahren.”