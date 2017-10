Lufthansa bietet 500 Mio. Euro für Alitalia

Ob die beiden Airlines zusammenfinden, ist fraglich - © APA (dpa)

Die AUA-Mutter Lufthansa bietet 500 Millionen Euro für die Alitalia. Lufthansa sei lediglich an der Übernahme der Flugsparte und nicht am Handlingbereich interessiert, berichtete die italienische Tageszeitung “Corriere della Sera” am Montag.