Luftangriffe im Nordwesten Syriens trafen Geburtsklinik

Wieder soll ein Krankenhaus getroffen worden sein - © APA (AFP)

Bei zwei Luftangriffen im Nordwesten Syriens ist nach Angaben der Hilfsorganisation “Save the Children” eine Geburtsklinik bombardiert worden. Ein Labor der Einrichtung sei schwer beschädigt, so die Hilfsorganisation am Freitag. Auch die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte berichtete über den Angriff im Norden der von Rebellen kontrollierten Provinz Idlib. Die Klinik sei außer Betrieb.