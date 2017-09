Luft im Todes-Lkw auf der A4 reichte nur für 30 Minuten

Bei der Tragödie starben 71 Menschen - © APA

Die Luft im Laderaum des auf der Ostautobahn (A4) bei Parndorf abgestellten Lkw, in dem 71 Flüchtlinge am 26. August 2015 erstickt sind, hat bei geschlossener Tür für höchstens 30 Minuten gereicht. Das geht aus dem technischen Gutachten eines österreichischen Experten hervor, das am Mittwoch beim “A4-Prozess” in der ungarischen Stadt Kecskemet verlesen wurde.