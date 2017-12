Ludwig und Schieder präsentieren sich in SPÖ-Hearings

Die beiden Kandidaten um die Nachfolge von Michael Häupl an der Spitze der Wiener SPÖ bzw. im Bürgermeisteramt, der geschäftsführende Parlamentsklubchef Andreas Schieder und Wiens Wohnbaustadtrat Michael Ludwig, werden sich im Jänner an zwei Terminen den Genossen präsentieren. Die Hearings finden am 16. und 20. Jänner statt, berichtete der "Kurier" am Donnerstag.

Eingeladen zu den beiden Diskussionsrunden im Odeon-Theater in der Leopoldstadt – die erste findet von 18.00 bis 20.00 Uhr, die zweite von 10.00 bis 12.00 Uhr statt – sind alle 981 Delegierten, die am Parteitag am 27. Jänner stimmberechtigt sind. Fragen an die beiden Kontrahenten können vorab per Mail gestellt werden. An den Terminen, die nicht medienöffentlich sein werden, werden jeweils beide Parteichef-Aspiranten anwesend sein, sagte eine Sprecherin auf APA-Nachfrage.

Damit sich die Wiener Roten schon jetzt ein etwas konkreteres Bild von den Kandidaten machen können, hat die Wiener SPÖ kürzlich je ein Porträt von Ludwig und Schieder online gestellt. Neben biografischen Daten und einem Wordrap geben sie darin auch kurz Auskunft über ihre Pläne für Wien, falls sie den Rathausthron erklimmen sollten.