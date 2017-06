Luchsnachwuchs im Wildpark

Größte Raubkatze

Wer einen der Luchse entdecken will, sollte sich einfach Zeit nehmen. Die Raubkatze ist ein sehr scheues Tier und bevorzugt Ruhe und Abgeschiedenheit, zeigt sich dann aber auch gerne auf den Lieblingsplätzen, wie einem Podest oder einem großen Ast. Ein guter Tipp ist ein Besuch am frühen Morgen oder am späten Abend. Dann ist es ruhig im Wildpark und mit Glück kann man auch den kleinen Nachwuchs entdecken, der im Moment fest von Luchsmama „Shakira“ beschützt wird. Der Luchs gilt als die größte Raubkatze in Europa und umso erfreulicher ist der aktuelle Nachwuchs.