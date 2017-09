“Luaga und Losna”: Internationales Kindertheaterfestival verzaubert Vorarlbergs Kinder

Vor 29 Jahren gründete Johannes Rausch das internationale Kindertheaterfestival “Luaga und Losna”. Damals hat sich gerade die Vereinigung der Kinder und Theatermacher gegründet. Um den Austauschen und den Kontakt zwischen den verschiedenen Theaterleuten zu ermöglichen, wurde das Festival von Rausch ins Leben gerufen.

CuBiX mehr als ein Spiel

CuBiX ist ein Spiel. Doch was befindet sich in der Box? Eine Menge von Würfeln, die sich verbreiten und wieder zusammensetzen lassen und so wieder ein ganzes Universum erschaffen. Auf der Seite der Zuschauer erscheinen Bilder, fangen an, sich zu bewegen und umkreisen die beiden die französischen Darsteller auf der Bühne. Die Würfel werden zum Leben erweckt. Visuelle Gedichte folgen aufeinander, die sich gegenseitig antworten, sich unterhalten und vermischen, mit der Bildersprache spielen, so wie man mit Worten spielt. Mathieu Enderlin hinterfragt unsere Beziehung zum Bild, insbesondere zum digitalen Bild.

Bis zum 9. September findet jeden Tag ein vielseitiges Programm in Feldkirch statt. Genauere Informationen finden sie auf der Homepage von “Luaga und Losna”.