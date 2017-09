„Luaga und Losna“ bringt großartiges Theater für kleine Leute

Feldkirch. (vko) Sind hier Eltern anwesend, die finden, dass es mit den Kindern bisweilen ein Theater ist? Oder sogar immer wieder das gleiche? Bitte die Hände heben – und dann ab mit ihnen ins Theater: Kinder, Eltern und am besten Oma und Opa mit dazu! Beim 29. internationalen Theaterfestival „Luaga und Losna“ führen traditionsreiche Ensembles dieses Jahr wieder in die vergnügliche Welt des Kinder- und Jugendtheaters. In Feldkirch zeigen sie vom 5. bis 9. September 2017 eine Menge von der Kunst, Theater für Kinder zu machen. Vielleicht verändern wir hier ganz nebenbei den Blick auf das Theater, das unsere Kinder manchmal machen.

Plastilinpublikum und echte Zuseher

Zwischen alten Menschen, zwischen Bär und Hase, zwischen Bauklötzen und Pinguinen, und auch zwischen Plastilinleuten gibt es Beziehungen, Zoff und Abenteuer. Theater eben. Zu erleben ist dies etwa im Theaterzelt im Reichenfeld. Das französische „Kabaret de Poche“ präsentiert dort in einem kleinformatigen Zirkuszelt sein Minitheater. Ein Publikum aus Knetmasse wird darin selbst zum Spektakel, während es gemeinsam mit den (echten) Kindern und Eltern eine magische Aufführung bestaunt.

Einfallsreiches Theater aus fünf Ländern

Unweit davon, im Pförtnerhaus, reflektieren renommierte Theatergruppen aus Italien, Frankreich, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden für die jungen Zuschauer ihr Erleben der großen Welt. Da verwandeln sich in „CuBiX“ Bauklötze in die Pixel von Bildern – oder ist es umgekehrt? Zwei Alte führen sich in „Heimwärts“ gar kindisch auf. Pinguine, Bär und Hase zeigen das Menschliche im Tiere und in „Lab Ludopia“ vereinen sich Theater, Kunsthalle und Kinderzimmer zu einem Spielgarten, in dem ausprobiert und erkundet werden kann.

Der erste Teil…

Das älteste österreichische Theaterfestival für junges Publikum begann wie jedes Jahr bereits im Juni. Schauplatz der ersten Theaterwoche im Frühsommer war Nenzing, Heimat des „Theaters der Figur“, welches mit Johannes Rausch in seiner Mitte 1988 das Festival „Luaga und Losna“ gründete. Der Schwerpunkt in Nenzing lag auf Produktionen für Schulkinder. Die daran gekoppelte DramatikerInnenbörse bot ausgewählten deutschsprachigen Autoren und Autorinnen wieder die Gelegenheit, sich miteinander auszutauschen und Neues zu entdecken.

…und der zweite Teil des Festivals

Feldkirch fungiert dieses Jahr zum zehnten Mal als Bühne für die zweite Hälfte des Festivals. Begleitet wird es vom Symposium „Theater & Bild & Ton“, bei dem die geladenen Künstler den Theatergruppen und ihren Arbeitsweisen begegnen. Vor allem jedoch gibt es bei „Luaga und Losna“ eine Woche lang viel Aufregendes für die ganz Kleinen. Lediglich das Stück „Paul und Paula – eine Legende“, das am Donnerstagabend von Rike Schuberty im Theater am Saumarkt aufgeführt wird, richtet sich an Zuschauer über sechzehn Jahre. Der besondere Reiz aller Kinder- und Jugendaufführungen liegt jedoch gerade darin, dass nicht allein das Zielpublikum, sondern ebenso die älteren Zuseher vom Bühnenzauber mitgerissen werden. Sie werden in kleine Welten (zurück)versetzt, sehen darin die große Welt gespiegelt und so manche Tragik mag sich in etwas Komisches verwandeln.