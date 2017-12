Low-Input-Betrieb für optimiertes Tierwohl

Direkte Umwandlung von Sonnenenergie in Nahrungsmittel.

Tierschutzpreisträger

Der Hof der Tierschutzpreisträger Angelika und Bernhard Feistenauer in Meiningen wird als Low-Input- Betrieb geführt. Zur Energiegewinnung dient nicht nur die 20-Kilowatt-Photovoltaikanlage, sondern auf insgesamt 25 Hektar Fläche werden auf fünf Hektar Dinkel, auf einem Hektar Gerste, auf drei Hektar Streue und auf eineinhalb Hektar Miscanthus, das sogenannte „Elefantengras“, angebaut, der Rest ist Grünland. „Unsere Familie hat sich seit den 70er-Jahren in eine Wirtschaftsweise im Naturkreislauf hineinentwickelt“, erläutert Bernhard Feistenauer. „Wir arbeiten mit den eigenen Gegebenheiten möglichst ohne Zukaufprodukte. Low Input heißt mehr Output in der Qualität. Diese Optimierungen steigern das Wohlbefinden unserer Tiere.“ „Wir verwenden hofeigenen Dünger in Form von Mist und Gülle“, führt Bernhard Feistenauer aus. „Durch die Umstellung von der energieintensiven Milchproduktion auf energieextensive Mutterkuhhaltung reduzierten wir den Stromverbrauch um 70 Prozent, den Dieselverbrauch um 40 Prozent. Arbeitszeitersparnis: 800 Stunden. Wir haben drei Schnitte bei Dauerwiesen zur Heugewinnung und vier Schnitte bei Kleegraswiesen. Wir füttern nur mit betriebseigenem Futter. Unsere Tiere können sich auf Weiden, auf der Alpe und im Stall frei bewegen.“ Familie Feistenauer hält 20 Angus- Mutterkühe, 20 Kälber, einen Stier, zwei Pferde, einen Esel, Hühner und sie hat eine Katze. „Miscanthus ist eine Form von Chinaschilf und wird als Mulchmaterial für Gärten, als Einstreu für die Tiere und neu auch als Heizmaterial für drei Wohnungen verwendet“, sagt Bernhard Feistenauer stolz, dem Alternativ-Energie am Herzen liegt. „Unsere 20-KW-Photovoltaikanlage versorgt das ganze Hofgebäude und vier Wohnungen.“