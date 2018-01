"Love Tree": Gedichte von Haderlap zu Fotos von Bockelmann

"Das Sterben der Blätter" nennt sich die neue Ausstellung des Kärntner Malers Manfred Bockelmann in der Wiener Galerie Frey. Neben Gemälden findet sich in der am Donnerstag eröffnenden Schau ein besonderes Projekt: Unter dem Titel "Love Tree" arbeitete der Bruder von Udo Jürgens mit der Bachmannpreisträgerin Maja Haderlap zusammen, die zu zehn Fotografien jeweils fünfzeilige Gedichte verfasst hat.

“Habe Hände, die du nicht siehst,/um dich zu halten, zu würgen/Und falle doch ohne Halt,/wenn ich stürze/und stürze …”, heißt es in einem der handgeschriebenen Gedichte unter den Bildern der verschlungenen Bäume, die Bockelmann auf seinen Reisen fotografierte. “Ich bin ganz fasziniert von diesen Bäumen, eine Ficus-Art, weil ihre ineinander verschlungenen Luftwurzeln sowohl an erotisch-menschliche Verstrickungen als auch an tödliche Umarmungen erinnern”, so Bockelmann.