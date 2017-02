Louvre-Angreifer weist IS-Verbindungen zurück

Der Vorfall ereignete sich in der Nähe des Louvre - © APA (AFP)

Der Macheten-Angreifer vom Pariser Louvre hat Verbindungen zur Jihadistenmiliz “Islamischer Staat” (IS) zurückgewiesen. In einem Verhör gab der 29-jährige Ägypter nach Ermittlerangaben vom Mittwochabend an, aus eigenem Antrieb und ohne einen Auftrag des IS gehandelt zu haben. Die Behörden sehen aber zumindest eine ideelle Nähe des Mannes zu der Jihadistenmiliz.