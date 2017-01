Louis Van Gaal will nicht mehr als Trainer zurückkehren

Louis Van Gaal zieht sich endgültig zurück - © APA (AFP/Archiv)

Louis van Gaal hat genug. Der 65-jährige Niederländer will seine Trainerkarriere beenden, wie er in einem Interview mit der niederländischen Zeitung “De Telegraaf” bekanntgegeben hat. Zuerst habe er es Sabbatical genannt, nun denke er aber nicht, dass er noch einmal zurückkehren werde, sagte Van Gaal. Schicksalsschläge in seiner Familie hätten ihn nachdenklich gestimmt.