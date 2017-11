Lotto: Vorarlberger gewinnt 604.000 Euro

Am Mittwoch verlief die Lotto Ziehung ganz nach dem Geschmack von drei Spielteilnehmern, denn sie tippten die "sechs Richtigen", knackten damit den Jackpot und gewannen jeweils rund 595.000 Euro.

Ein Niederösterreicher aus dem Industrieviertel war dabei mit dem zweiten von zwei Tipps auf seinem Normalschein erfolgreich, ein Oberösterreicher aus dem Mühlviertel mit dem zweiten von drei Tipps, und ein Vorarlberger konnte dank des Systems 0/08 noch 12 Fünfer und 15 Vierer zusätzlich tippen und damit insgesamt mehr als 604.000 Euro gewinnen.

en. Gleich elf Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl und erhalten dafür jeweils rund 11.800 Euro. Je drei Fünfer mit Zusatzzahl wurden in Niederösterreich und in Oberösterreich erzielt, zwei in der Steiermark, und je einer in Tirol, Kärnten und im Burgenland.

LottoPlus

Keinen Sechser gab es am Mittwoch bei LottoPlus, was die 68 Gewinner eines Fünfers freut. Denn die Sechser Gewinnsumme wurde auf sie aufgeteilt, so dass jeder Fünfer rund 5.500 Euro bringt.

Joker

Beim Joker gab es zum zweiten Mal hintereinander wohl eine Quittung mit der richtigen Joker Zahl, aber dennoch keinen Gewinner. Denn auf dieser Quittung, die in Oberösterreich gespielt wurde, was das “Nein” angekreuzt. Damit geht es am Sonntag um einen Doppeljackpot mit rund 500.000 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 15.11.2017:

3 Sechser zu je EUR 594.988,40

11 Fünfer+ZZ zu je EUR 11.768,00

190 Fünfer zu je EUR 743,20

459 Vierer+ZZ zu je EUR 92,20′

7.182 Vierer zu je EUR 32,70

9.408 Dreier+ZZ zu je EUR 11,20

98.415 Dreier zu je EUR 4,30

257.006 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 2 5 7 19 27 40 Zusatzzahl: 6

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 15.11.2017:

Kein Sechser, die Summe wird auf die 5er aufgeteilt

68 Fünfer zu je EUR 5.465,90

2.674 Vierer zu je EUR 23,50

47.041 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 9 12 14 20 41 42

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 15.11.2017:

DJP Joker, im Topf bleiben EUR 383.750,60 – 500.000,- Euro warten

10 mal EUR 7.700,00

117 mal EUR 770,00

1.254 mal EUR 77,00

10.408 mal EUR 7,00

108.453 mal EUR 1,50