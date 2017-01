Lotto-Vierfachjackpot in NÖ und Wien geknackt

Erster Vierfach-Jackpot des Jahres geknackt - © APA (Archiv/Pfarrhofer)

Bei der Lottoziehung am Mittwoch haben Spielteilnehmer aus Wien und aus dem Waldviertel in Niederösterreich dank Quicktipps den ersten Vierfach-Jackpot des Jahres geknackt und je rund 3,2 Millionen Euro gewonnen. Der einzige Joker-Gewinner kommt aus Niederösterreich und erhält 284.000 Euro, berichteten die Lotterien am Donnerstag.