Lotto-Vierfachjackpot – Es geht um sechs Millionen Euro

Zum vierten Mal hintereinander hat es bei der Ziehung von “6 aus 45” am Mittwochabend keinen Sechser gegeben. Damit geht es am Sonntag um den zweiten Vierfachjackpot des Jahres und um den 38. insgesamt. Die Österreichischen Lotterien rechnen mit rund 7,5 Millionen Tipps, und damit werden die “sechs Richtigen” bei der Ziehung am Sonntag rund sechs Millionen Euro wert sein.