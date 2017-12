Lotto-Sechsfach-Jackpot geknackt: 2 Sechser zu je 6,1 Millionen Euro

Der Lotto-Sechsfach-Jackpot hat zwei Österreichern am Heiligen Abend je 6,1 Millionen Euro beschert. Grund zum Jubeln hatten ein Niederösterreicher und ein Steirer, wie ein Sprecher der Österreichischen Lotterien der APA am Sonntagabend mitteilte.

Der Steirer und der Niederösterreicher tippten die “sechs Richtigen” 7, 8, 14, 33, 38 und 40 und gewannen jeweils exakt 6.118.478,40 Euro, so die Lotterien in einer Aussendung am Sonntagabend. Beide Gewinner vertrauten auf die Hilfe des Computers und waren per Quicktipp erfolgreich.