Lotto-Dreifachjackpot mit 4,1 Millionen Euro winkt

Zwei der bisherigen vier Dreifachjackpots entwickelten sich übrigens zum Vierfachjackpot weiter, einer endete mit einem Solosechser, und einer brachte zwei Sechser. Zwei Spielteilnehmer tippten einen Fünfer mit Zusatzzahl. Ein Tiroler und ein Online-Spieler kreuzten ihren Gewinn auf Normalscheinen und bekommen so mehr als 85.100 Euro. Zweimal geknackt wurde am Sonntag auch der Joker-Jackpot, was sich für die Gewinner mit über 245.400 Euro zu Buche schlägt.

(APA)