Lotto-Doppeljackpot mit rund 2,8 Mio. Euro wartet

Die "sechs Richtigen" 5, 8, 16, 19, 22 und 40 haben am Sonntag aus dem Jackpot einen Doppeljackpot gemacht. Rund 1,8 Millionen Euro sammelten sich bereits im Topf an, bis zur Doppeljackpot-Ziehung am Mittwoch rechneten die Österreichischen Lotterien mit rund 2,8 Millionen Euro.

Ein Niederösterreicher schaffte es als einziger, einen Fünfer mit der Zusatzzahl 36 zu tippen. Er kassiert dafür einen Gewinn von mehr als 147.000 Euro. Beim Joker gibt es einen Sologewinner: Ein Steirer kann sich über mehr als 216.000 Euro freuen.