Lotto-Doppeljackpot mit 2,9 Millionen Euro im Topf

Bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch hat es zum zweiten Mal in Folge keine “sechs Richtigen” gegeben. Somit geht es am Sonntag um den sechsten Doppeljackpot des Jahres. Im Sechser-Topf werden dann rund 2,9 Millionen Euro liegen, teilten die Lotterien am Donnerstag mit.