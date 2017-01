Dornbirn. Auf der Lande Mähder-Straße in Dornbirn sind einige Kanaldeckel „schon ziemlich ramponiert“, wie ein Bürgerforumsteilnehmer in den vergangenen Tagen im Bürgerforum mitteilte. Er appellierte an die Stadt Dornbirn, diese endlich zu reparieren, da sich die Deckel bereits seit geraumer Zeit in schlechtem Zustand befinden.