“Los geht’s, Aarhus!!” – Königin eröffnete Kulturhauptstadt

Die dänische Königin Margrethe gab den offiziellen Startschuss - © APA (AFP)

Mit einer kraftvollen Feier und königlichem Ansporn ist Aarhus am Samstag in das Kulturhauptstadtjahr gestartet. Die Eröffnung im Konzerthaus der zweitgrößten dänischen Stadt endete am Abend mit Beethovens “Ode an die Freude”, vorgetragen von 200 Musikern und Sängern.