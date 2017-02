Lopatka will Präsidenten-Rolle als Oberbefehlshaber stärken

Mehr Einbindung in inhaltliche Prüfungen angedacht - © APA

ÖVP-Klubobmann Reinhold Lopatka will die Rolle des Bundespräsidenten als Oberbefehlshaber des Bundesheeres stärken. In diesem Bereich könnte das Staatsoberhaupt stärker als bei anderen Gesetzen (wo er nur das verfassungsmäßige Zustandekommen beurkundet) in eine inhaltliche Prüfung eingebunden werden, schlägt Lopatka im “Presse”-Interview vor.