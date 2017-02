“Lonesome George” kehrte auf Galapagos-Inseln zurück

Präparierte Schildkröte war auch schon in New York zu sehen - © dpa

Fast fünf Jahre nach seinem Tod ist “Lonesome George” (Einsamer George), die letzte Galapagos-Riesenschildkröte von der Insel Pinta, in seine Heimat zurückgekehrt. Der aufwendig präparierte Körper traf am Freitag an Bord einer Militärmaschine in Puerto Ayora, dem größten Ort der zu Ecuador gehörenden Inseln, ein. Ab dem 23. Februar soll er im Galapagos Nationalpark ausgestellt werden.